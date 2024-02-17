Глава кальвинистов Венгрии объявил об отставке на фоне политического скандала

Глава Венгерской реформатской (кальвинистской) церкви епископ Золтан Балог объявил об отставке в связи с причастностью к скандалу с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.
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Напомним, что ранее из-за этого скандала ушла со своего поста президент республики Каталин Новак.
Балог огласил свое решение на заседании синода, созванном для того, чтобы прояснить его роль в этом деле.
"Я прошу дать мне силы отказаться от мандата, который наши избранники доверили мне от народа вашей церкви, Венгерской реформатской церкви", - обратился он к церковным иерархам. Епископ попросил прощения за то, что "не был достаточно бдителен и благоразумен и не видел опасности в этом вопросе".
Окончательное решение о сложении им своих полномочий примет собор венгерских кальвинистов.