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Глава кальвинистов Венгрии объявил об отставке на фоне политического скандала

Глава кальвинистов Венгрии объявил об отставке на фоне политического скандала Глава Венгерской реформатской (кальвинистской) церкви епископ Золтан Балог объявил об отставке в связи с причастностью к скандалу с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 02:16
Глава кальвинистов Венгрии объявил об отставке на фоне политического скандала

Глава Венгерской реформатской (кальвинистской) церкви епископ Золтан Балог объявил об отставке в связи с причастностью к скандалу с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте церкви.

Напомним, что ранее из-за этого скандала ушла со своего поста президент республики Каталин Новак.

Балог огласил свое решение на заседании синода, созванном для того, чтобы прояснить его роль в этом деле.

"Я прошу дать мне силы отказаться от мандата, который наши избранники доверили мне от народа вашей церкви, Венгерской реформатской церкви", - обратился он к церковным иерархам. Епископ попросил прощения за то, что "не был достаточно бдителен и благоразумен и не видел опасности в этом вопросе".

Окончательное решение о сложении им своих полномочий примет собор венгерских кальвинистов.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanın Kalvinist lideri siyasi qalmaqal fonunda istefa verdiyini açıqlayıb

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