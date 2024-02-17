Глава кальвинистов Венгрии объявил об отставке на фоне политического скандала

Глава Венгерской реформатской (кальвинистской) церкви епископ Золтан Балог объявил об отставке в связи с причастностью к скандалу с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

Глава Венгерской реформатской (кальвинистской) церкви епископ Золтан Балог объявил об отставке в связи с причастностью к скандалу с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте церкви.

Напомним, что ранее из-за этого скандала ушла со своего поста президент республики Каталин Новак.

Балог огласил свое решение на заседании синода, созванном для того, чтобы прояснить его роль в этом деле.

"Я прошу дать мне силы отказаться от мандата, который наши избранники доверили мне от народа вашей церкви, Венгерской реформатской церкви", - обратился он к церковным иерархам. Епископ попросил прощения за то, что "не был достаточно бдителен и благоразумен и не видел опасности в этом вопросе".

Окончательное решение о сложении им своих полномочий примет собор венгерских кальвинистов.