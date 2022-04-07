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Глава Йемена создал президентский руководящий совет

Глава Йемена создал президентский руководящий совет Глава Йемена Абд Раббо Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 07:18
Глава Йемена создал президентский руководящий совет

Глава Йемена Абд Раббо Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Он также распорядился, чтобы вице-президент Али Мохсен аль-Ахмар покинул занимаемую им должность. Новое ведомство возьмет на себя обязанности как президента, так и его заместителя. Оно будет управлять политикой, военными делами и безопасностью страны во время переходного периода.

Совет должен будет проводить сбалансированную внешнюю политику, которая отвечает интересам йеменского государства, обеспечивает независимость и суверенитет страны, а также неприкосновенность ее границ, уточняет телеканал. Ожидается что, совет немедленно объявит чрезвычайное положение.

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