Глава Йемена создал президентский руководящий совет

Глава Йемена Абд Раббо Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета.

Глава Йемена Абд Раббо Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

Он также распорядился, чтобы вице-президент Али Мохсен аль-Ахмар покинул занимаемую им должность. Новое ведомство возьмет на себя обязанности как президента, так и его заместителя. Оно будет управлять политикой, военными делами и безопасностью страны во время переходного периода.

Совет должен будет проводить сбалансированную внешнюю политику, которая отвечает интересам йеменского государства, обеспечивает независимость и суверенитет страны, а также неприкосновенность ее границ, уточняет телеканал. Ожидается что, совет немедленно объявит чрезвычайное положение.