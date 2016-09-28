Глава Израиля прервал визит в Украину

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина подтвердила, что он прерывает государственный визит в Украину и возвращается на родину в связи с кончиной предшественника Шимона Переса, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Канцелярия президента подтверждает, что президент, который сейчас находится с государственным визитом на Украине, досрочно возвращается и в течение дня прибудет в Израиль", — говорится в сообщении.

Ривлин накануне начал госвизит на Украину. На сегодня у президента была запланирована поездка в Одессу. Вернуться на родину он планировал утром 30 сентября.

Экс-глава еврейского государства, 93-летний лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес умер в ночь на среду, не оправившись от инсульта, который он перенес две недели назад.