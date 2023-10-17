Глава израильской военной разведки: Атака ХАМАС была провалом нашего ведомства

Глава управления военной разведки Израиля (АМАН) Аарон Халива признал, что вторжение боевиков ХАМАС на израильскую территорию было провалом его ведомства.
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"Все эти 11 дней я неизменно подчеркивал, что начало войны является провалом разведслужб. Армия обороны Израиля и ее командование не смогли предупредить о теракте, планировавшемся ХАМАС. Мы не справились с нашей самой важной миссией, и, как глава АМАН, я несу полную ответственность за этот провал, - написал Халива в своем официальном заявлении. - Мы расследуем все обстоятельства самым тщательным образом и сделаем соответствующие выводы. Однако сейчас перед нами стоит только одна задача - дать отпор и одержать победу".
Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".