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Глава израильской военной разведки: Атака ХАМАС была провалом нашего ведомства

Глава израильской военной разведки: Атака ХАМАС была провалом нашего ведомства Глава управления военной разведки Израиля (АМАН) Аарон Халива признал, что вторжение боевиков ХАМАС на израильскую территорию было провалом его ведомства.
Другие страны
17 октября 2023 г. 18:41
Глава израильской военной разведки: Атака ХАМАС была провалом нашего ведомства

Глава управления военной разведки Израиля (АМАН) Аарон Халива признал, что вторжение боевиков ХАМАС на израильскую территорию было провалом его ведомства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Все эти 11 дней я неизменно подчеркивал, что начало войны является провалом разведслужб. Армия обороны Израиля и ее командование не смогли предупредить о теракте, планировавшемся ХАМАС. Мы не справились с нашей самой важной миссией, и, как глава АМАН, я несу полную ответственность за этот провал, - написал Халива в своем официальном заявлении. - Мы расследуем все обстоятельства самым тщательным образом и сделаем соответствующие выводы. Однако сейчас перед нами стоит только одна задача - дать отпор и одержать победу".

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

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