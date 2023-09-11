О нас

Глава израильского "Моссада" пригрозил Ирану ударом "в сердце Тегерана"

Глава израильского "Моссада" пригрозил Ирану ударом "в сердце Тегерана" Глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Израиль готов нанести удар "в сердце Тегерана".
Другие страны
11 сентября 2023 г. 01:07
Глава израильского Моссада пригрозил Ирану ударом в сердце Тегерана

Глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Израиль готов нанести удар "в сердце Тегерана".

Как передает Report, об этом сообщает The Associated Press.

Выступая на конференции по безопасности, Барнеа заявил, что за последний год Израиль и его союзники предотвратили 27 нападений в Европе, Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

"Заговоры, осуществляемые этими командами, были организованы, вдохновлены и срежиссированы Ираном. Пока мы говорим, Иран пытается осуществить дополнительные атаки. Наше послание громкое, ясное и решительное. Не заблуждайтесь, те из вас, кто решил отправить команды.

Будьте уверены, что мы доберемся до вас, и правосудие восторжествует на всеобщее обозрение. Это было доказано в прошлом, и в будущем мы выведем это на новый уровень", - заявил Барнеа на конференции в Университете Райхмана..

Он добавил, что Израиль будет преследовать "агентов, участвовавших в заговорах, а также командиров, которые их послали".

"Эти цели будут установлены глубоко внутри Ирана, в самом сердце Тегерана", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Mossad” rəhbəri İranı “Tehranın ürəyinə zərbə endirməklə” hədələyib

Самое важное

Вынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
ФотоВынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
9 сентября 2023 г. 14:54
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
9 сентября 2023 г. 14:32
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
8 сентября 2023 г. 18:04
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
8 сентября 2023 г. 17:37
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
8 сентября 2023 г. 15:51
Обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП Лачын
ФотоОбеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП "Лачын"
8 сентября 2023 г. 12:22
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
7 сентября 2023 г. 15:22
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
ФотоВ Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
7 сентября 2023 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi