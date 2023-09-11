Глава израильского "Моссада" пригрозил Ирану ударом "в сердце Тегерана"

Глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Израиль готов нанести удар "в сердце Тегерана".

Глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа заявил, что Израиль готов нанести удар "в сердце Тегерана".

Как передает Report , об этом сообщает The Associated Press.

Выступая на конференции по безопасности, Барнеа заявил, что за последний год Израиль и его союзники предотвратили 27 нападений в Европе, Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

"Заговоры, осуществляемые этими командами, были организованы, вдохновлены и срежиссированы Ираном. Пока мы говорим, Иран пытается осуществить дополнительные атаки. Наше послание громкое, ясное и решительное. Не заблуждайтесь, те из вас, кто решил отправить команды.

Будьте уверены, что мы доберемся до вас, и правосудие восторжествует на всеобщее обозрение. Это было доказано в прошлом, и в будущем мы выведем это на новый уровень", - заявил Барнеа на конференции в Университете Райхмана..

Он добавил, что Израиль будет преследовать "агентов, участвовавших в заговорах, а также командиров, которые их послали".

"Эти цели будут установлены глубоко внутри Ирана, в самом сердце Тегерана", - сказал он.