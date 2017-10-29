Глава Иракского Курдистана объявил о своей отставке

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что уйдет с должности 1 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщения местных властей.

До выборов его обязанности будут выполнять совместно региональное правительство, парламент и высшие судебные инстанции.

Сообщается, что отставки Барзани потребовала оппозиция Иракского Курдистана после того, как курды потеряли часть подконтрольных им территорий в столкновениях с иракскими военными.