Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушёл в отставку.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что новый президент будет выбран на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, которая состоится 18-21 ноября 2018 года в Дубае.

Ранее стало известно, что глава Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в Китае в нарушении закона, в отношении него ведётся проверка.

Мэн Хунвэй был избран новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) в ноябре 2016 года.