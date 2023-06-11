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Глава IATA не ожидает снижения цен на авиабилеты в Европе в ближайшие 10-15 лет

Глава IATA не ожидает снижения цен на авиабилеты в Европе в ближайшие 10-15 лет Цены на авиабилеты в Европе вряд ли снизятся "в ближайшие 10-15 лет", что связано в том числе с требованиями ЕС к компаниям достичь нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году.
Другие страны
11 июня 2023 г. 17:04
Глава IATA не ожидает снижения цен на авиабилеты в Европе в ближайшие 10-15 лет

Цены на авиабилеты в Европе вряд ли снизятся "в ближайшие 10-15 лет", что связано, в том числе с требованиями ЕС к компаниям достичь нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году.

Как передает Report, об этом заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Это связано с тем, что компании в Европе будут вынуждены использовать все больше экологически чистого топлива и, следовательно, нести более высокие операционные расходы. И я не вижу в данный момент возможности снижения других расходов, чтобы компенсировать рост стоимости топлива", - сказал он.

Уолш подчеркнул, что "экологически чистое авиационное топливо стоит намного дороже авиационного керосина, а платить за этот переход будут потребители".

Он также предупредил, что увеличение стоимости билетов повлияет на спрос.

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