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Глава "Хезболлах" заявил, что его группировка пока не планирует разоружаться

Глава "Хезболлах" заявил, что его группировка пока не планирует разоружаться В "Хезболлах" не планируют разоружать свои военизированные формирования.
Другие страны
6 июля 2025 г. 18:21
Глава Хезболлах заявил, что его группировка пока не планирует разоружаться

В "Хезболлах" не планируют разоружать свои военизированные формирования.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил лидер этой группировки Наим Касем.

"Угрозы не вынудят нас капитулировать, не нужно сегодня призывать нас сложить оружие, смягчить позицию по каким-то вопросам", - сказал он.

В ходе телеобращения, показанного жителям юга Бейрута, Касем отметил, что для нормализации ситуации с Израилем требуется, чтобы израильская сторона "покинула занятые территории, прекратила агрессию, освободила заключенных". После выполнения этих условий, по словам главы "Хезболлах", можно будет обсуждать дальнейшие шаги по деэскалации в регионе.

СМИ отмечают, что эти высказывания прозвучали в преддверии визита в Ливан посла США в Турции и спецпосланника по Сирии Тома Баррака. Ожидается, что ливанские власти передадут ему ответ на требование разоружить военное крыло "Хезболлах".

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