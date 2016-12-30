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    Глава хельсинского отдела по борьбе с наркотиками оказался наркодельцом

    Его признали виновным в совершении более 20 преступлений, в том числе – 5 тяжких

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Бывший глава отдела полиции Хельсинки по борьбе с оборотом наркотиков Яри Аарнио приговорен к 10 годам тюремного заключения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, его признали виновным в совершении более 20 преступлений, в том числе – 5 тяжких, связанных с наркотрафиком.

    Следствие, в частности, установило, что 5 лет назад Я.Аарнио, злоупотребляя служебными полномочиями, организовал доставку и распространение в Финляндии около 800 кг гашиша.

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