О нас

Глава ГУР Украины: С Россией ведутся переговоры относительно обмена "всех на всех"

Глава ГУР Украины: С Россией ведутся переговоры относительно обмена "всех на всех" Украина продолжает работать над обменом пленных. В настоящее время ведутся переговоры с Россией относительно обмена "всех на всех".
Другие страны
28 сентября 2022 г. 20:56
Глава ГУР Украины: С Россией ведутся переговоры относительно обмена всех на всех

Украина продолжает работать над обменом пленных. В настоящее время ведутся переговоры с Россией относительно обмена "всех на всех".

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Во время встречи с представителями семей украинских пленных Буданов отметил, что переговорный процесс относительно обмена военнопленными является достаточно изнурительным. К примеру, последний обмен, когда в Украину вернулись 215 воинов, готовился более двух месяцев.

Напомним, что ранее Украина и Россия провели обмен пленными, где посредником выступила турецкая сторона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya ilə “hamının hamıya” mübadiləsi üzrə danışıqlar aparır

Другие новости из категории

Литва увеличит оборонные расходы почти на 148 млн евро
Литва увеличит оборонные расходы почти на 148 млн евро
28 сентября 2022 г. 20:45
Иракская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Багдаде
Иракская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Багдаде
28 сентября 2022 г. 20:33
ЕС и НАТО намерены до конца года принять новую дорожную карту
ЕС и НАТО намерены до конца года принять новую дорожную карту
28 сентября 2022 г. 20:21
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России
Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России
28 сентября 2022 г. 18:55
У здания парламента Ирака разорвались минометные снаряды
У здания парламента Ирака разорвались минометные снаряды
28 сентября 2022 г. 17:26
Ущерб экономике США от урагана Иэн может превысить 45 млрд долларов
Ущерб экономике США от урагана "Иэн" может превысить 45 млрд долларов
28 сентября 2022 г. 17:21
Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу о запрете виз для россиян
Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу о запрете виз для россиян
28 сентября 2022 г. 15:35
Латвия объявила режим ЧС на пунктах пропуска на границе с РФ
Латвия объявила режим ЧС на пунктах пропуска на границе с РФ
28 сентября 2022 г. 13:55
На северо-востоке Китая произошел пожар в закусочной, 17 человек погибли
На северо-востоке Китая произошел пожар в закусочной, 17 человек погибли
28 сентября 2022 г. 12:40
В Бельгии произошла перестрелка в ходе операции полиции против правых радикалов
В Бельгии произошла перестрелка в ходе операции полиции против правых радикалов
28 сентября 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi