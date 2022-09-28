Глава ГУР Украины: С Россией ведутся переговоры относительно обмена "всех на всех"

Украина продолжает работать над обменом пленных. В настоящее время ведутся переговоры с Россией относительно обмена "всех на всех".

Украина продолжает работать над обменом пленных. В настоящее время ведутся переговоры с Россией относительно обмена "всех на всех".

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Во время встречи с представителями семей украинских пленных Буданов отметил, что переговорный процесс относительно обмена военнопленными является достаточно изнурительным. К примеру, последний обмен, когда в Украину вернулись 215 воинов, готовился более двух месяцев.

Напомним, что ранее Украина и Россия провели обмен пленными, где посредником выступила турецкая сторона.