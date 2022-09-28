Глава ГУР Украины: С Россией ведутся переговоры относительно обмена "всех на всех"

Украина продолжает работать над обменом пленных. В настоящее время ведутся переговоры с Россией относительно обмена "всех на всех".
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Во время встречи с представителями семей украинских пленных Буданов отметил, что переговорный процесс относительно обмена военнопленными является достаточно изнурительным. К примеру, последний обмен, когда в Украину вернулись 215 воинов, готовился более двух месяцев.
Напомним, что ранее Украина и Россия провели обмен пленными, где посредником выступила турецкая сторона.