Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана хочет уйти в отставку

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев сообщил президенту республики Сооронбаю Жээнбекову, что хочет уйти в отставку после неудачной попытки силовиков задержать экс-главу республики Алмазбека Атамбаева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сам О.Опумбаев на внеочередном заседании парламента республики.

"Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку. В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тысячи бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа", - подчеркнул председатель ГКНБ.

Напомним, что накануне спецназ страны пытался арестовать экс-президента А.Атамбаева и взять его дом штурмом.