Глава госдепартамента обсудил с королем Саудовской Аравии конфликты в Сирии, Ливии и Йемене

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Глава госдепартамента США Джон Керри провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом в городе Джидда на западе королевства, обсуждалась ситуация в Сирии, Ливии и Йемене.

Как передает Report, об этом сообщило саудовское агентство печати SPA.

Глава госдепартамента США также встретится в Джидде с наследным принцем королевства главой МВД Мухаммедом бен Наифом и заместителем крон-принца министром обороны Мухаммедом бен Сальманом.

По информации арабских телеканалов, речь на встрече между Керри и королем Саудовской Аравии шла о "соблюдении режима прекращения огня в Сирии" между правительственными войсками и оппозиционными отрядами.





