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    Глава госдепартамента обсудил с королем Саудовской Аравии конфликты в Сирии, Ливии и Йемене

    Речь на встрече между Керри и королем шла о соблюдении режима прекращения огня в Сирии

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Глава госдепартамента США Джон Керри провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом в городе Джидда на западе королевства, обсуждалась ситуация в Сирии, Ливии и Йемене.

    Как передает Report, об этом сообщило саудовское агентство печати SPA.

    Глава госдепартамента США также встретится в Джидде с наследным принцем королевства главой МВД Мухаммедом бен Наифом и заместителем крон-принца министром обороны Мухаммедом бен Сальманом.

    По информации арабских телеканалов, речь на встрече между Керри и королем Саудовской Аравии шла о "соблюдении режима прекращения огня в Сирии" между правительственными войсками и оппозиционными отрядами.



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