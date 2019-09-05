Глава Гонконга: законопроект об экстрадиции будет окончательно отозван в октябре

Законопроект об экстрадиции, вызвавший массовые протесты в Гонконге с начала лета, будет формально отозван в октябре, когда возобновит свою работу Законодательный совет.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на пресс-конференции глава местной администрации Кэрри Лам.

Она уточнила, что для отзыва законопроекта "не потребуется вынесение этого вопроса на голосование или дебаты в парламенте".

Лам подчеркнула, что она "в полной мере" дала ответы на требования демонстрантов.