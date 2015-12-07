​Глава МИД Германии прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Багдад. Как передает Report cо ссылкой на немецкое агентство DPA, данный визит не анонсировался по соображениям безопасности.

В течение дня запланированы переговоры Штайнмайера с президентом Ирака Фуадом Масумом и премьер-министром Хайдером аль-Абади.

Ранее власти Германии обещали иракскому руководству поддержку в борьбе против "Исламского государства". После прибытия в Багдад Штайнмайер подтвердил, что его правительство намерено оказать такую помощь.