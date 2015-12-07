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    ​Глава МИД Германии прибыл с необъявленным визитом в Ирак

    Запланированы переговоры Штайнмайера с президентом Ирака Фуадом Масумом и премьер-министром Хайдером аль-Абади

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Багдад. Как передает Report cо ссылкой на немецкое агентство DPA, данный визит не анонсировался по соображениям безопасности.

    В течение дня запланированы переговоры Штайнмайера с президентом Ирака Фуадом Масумом и премьер-министром Хайдером аль-Абади.

    Ранее власти Германии обещали иракскому руководству поддержку в борьбе против "Исламского государства". После прибытия в Багдад Штайнмайер подтвердил, что его правительство намерено оказать такую помощь.

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