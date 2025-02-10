Глава Генштаба: ВС Ирана готовы ответить на любую угрозу

Вооруженные силы Ирана готовы отреагировать на любые внешние угрозы.

Вооруженные силы Ирана готовы отреагировать на любые внешние угрозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

"Вооруженные силы находятся в лучшем состоянии, чем когда-либо, и готовы реагировать на любые угрозы", - приводит слова генерала пресс-служба иранского Минобороны. Так он ответил на вопрос о реакции Ирана на возможный удар США и Израиля по территории республики, который, как предполагается, обсуждался на недавних переговорах американского лидера Дональда Трампа и премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

4 февраля Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран. Документ предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. В то же время Трамп допустил возможность встречи с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом и заявил о желании заключить с Тегераном "отличную сделку". Трамп подписал это распоряжение в преддверии встречи в Белом доме с Нетаньяху.

По информации портала Axios, Нетаньяху хотел убедить Трампа предоставить Израилю вооружения, способные уничтожить находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана. Израильское руководство давно называет их экзистенциальной угрозой для своей страны. В Тегеране в свою очередь заявляют, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер, а создание атомного оружия запрещено указом верховного лидера.