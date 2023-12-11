Глава Генштаба ВС Чехии не исключил вероятность войны с Россией

Начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключает вероятность войны западных стран с Россией, передает Report со ссылкой ТАСС.

Начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключает вероятность войны западных стран с Россией, передает Report со ссылкой ТАСС.

"Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна", - заявил он на проходящей в Праге конференции под названием "Готовы ли к бою?" По его словам, которые привело информационное агентство CTK, конфликт может возникнуть на фоне эскалации напряженности, хотя ее усиления никто и не желает.

По мнению главы чешского Генштаба, избежать конфликта возможно при помощи устрашения. "Россия должна реально видеть, что у нас есть способности и воля обороняться. Речь не идет о какой-то декларации. Она должна реально видеть, что это бессмысленно [вступать в конфликт]", - сказал Ржехка.

По его оценке, российская армия в ходе конфликта на Украине трансформировалась. "Россия готовится к еще более интенсивной и длительной войне", - утверждал Ржехка. Он призвал к поддержке Украины и подчеркнул сплоченность Евросоюза в вопросе суверенитета и территориальной целостности этой страны.