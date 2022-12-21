Глава Генштаба Польши побывал в Украине

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак посетил Украину и обсудил сценарии развития ситуации в регионе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак посетил Украину и обсудил сценарии развития ситуации в регионе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, главком ВСУ напомнил, что Польша передает Украине вооружение, военную технику, боеприпасы и материалы, проводит на своей территории подготовку украинских военнослужащих и лечение раненых.

По словам Залужного, Польша также содействует Украине в "переходе на тяжелое вооружение государств-членов НАТО".