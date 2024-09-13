Глава Генштаба Израиля уйдет в отставку в декабре

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви планирует уйти в отставку в декабре. Об этом со ссылкой на источники сообщил израильский 12-й телеканал.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви планирует уйти в отставку в декабре. Об этом со ссылкой на источники сообщил израильский 12-й телеканал.

К этому времени в вооруженных силах должно быть завершено расследование о допущенных военным руководством ошибках, которые сделали возможным нападение боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Ожидается, что Халеви представит общественности результаты внутренних проверок до своей отставки в конце декабря. К тому же сроку Армия обороны Израиля должна завершить подготовку к потенциальной военной операции в Ливане.

В то же время телеканал отмечает, что Халеви может задержаться в должности в случае обострения конфликта с движением "Хезболлах".

Пресс-служба израильской армии опровергла эту информацию. "Это сообщение о предполагаемой дате отставки начальника штаба является ложным и безосновательным", - указывается в заявлении вооруженных сил.