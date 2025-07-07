Глава Генштаба Израиля поддержал сделку по заложникам с движением ХАМАС

Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир высказался в поддержку заключения сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению израильских заложников.
Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Замир считает, что продолжение военной операции в секторе Газа угрожает жизням израильских заложников. Он также сомневается в целесообразности попыток дальнейшего ослабления ХАМАС военным путем.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь продолжает настаивать на необходимости отстранить ХАМАС от власти в анклаве и полностью разоружить радикалов, отмечает издание.