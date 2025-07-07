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Глава Генштаба Израиля поддержал сделку по заложникам с движением ХАМАС

Глава Генштаба Израиля поддержал сделку по заложникам с движением ХАМАС Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир высказался в поддержку заключения сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению израильских заложников.
Другие страны
7 июля 2025 г. 11:26
Глава Генштаба Израиля поддержал сделку по заложникам с движением ХАМАС

Начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир высказался в поддержку заключения сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению израильских заложников.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Замир считает, что продолжение военной операции в секторе Газа угрожает жизням израильских заложников. Он также сомневается в целесообразности попыток дальнейшего ослабления ХАМАС военным путем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь продолжает настаивать на необходимости отстранить ХАМАС от власти в анклаве и полностью разоружить радикалов, отмечает издание.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusunun Baş Qərargah rəisi HƏMAS ilə girovlar barədə razılaşmanı dəstəkləyib

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