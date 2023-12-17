Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за инцидент с гибелью заложников

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, где силы ЦАХАЛ по ошибке убили трех заложников, которых удерживало палестинское радикальное движение ХАМАС.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, где силы ЦАХАЛ по ошибке убили трех заложников, которых удерживало палестинское радикальное движение ХАМАС.

Как передает Report, об этом он заявил газете Yedioth Ahronoth.

"ЦАХАЛ и я, как его командир, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, - сказал Халеви. - Солдаты и командиры Армии обороны Израиля больше всего хотят спасения заложников живыми. В данном случае нам это не удалось. Глубоко сочувствуем и скорбим вместе с семьями погибших".

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что во время боя в секторе Газа военнослужащие по ошибке определили трех израильских заложников как угрозу, открыли по ним огонь и убили. В заявлении указывалось, что ЦАХАЛ глубоко сожалеет в связи с этим трагическим инцидентом и выражает семьям убитых соболезнования. Израильские военные добавили, что их миссия состоит в том, чтобы "найти пропавших без вести и вернуть всех заложников домой".