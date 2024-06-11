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Глава Генштаба ЦАХАЛ и начальник CENTCOM обсудили ситуацию в регионе

Глава Генштаба ЦАХАЛ и начальник CENTCOM обсудили ситуацию в регионе Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви обсудил с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) генералом Майклом Куриллой развитие ситуации на Ближнем Востоке и сектор Газа.
Другие страны
11 июня 2024 г. 12:53
Глава Генштаба ЦАХАЛ и начальник CENTCOM обсудили ситуацию в регионе

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви обсудил с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) генералом Майклом Куриллой развитие ситуации на Ближнем Востоке и сектор Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.

"В эти выходные глава CENTCOM Майкл Курилла прибыл в Израиль в качестве официального гостя начальника Генштаба Герци Халеви. Командиры провели оценку оперативной ситуации, обсудили последние региональные проблемы, а также укрепление стратегического партнерства в регионе", - говорится в заявлении.

"Обсуждались также события на северной границе [Израиля] и война в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.

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Версия на английском языке CENTCOM head, IDF chief mull situation in region

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