Глава Генштаба ЦАХАЛ: Боевые действия в секторе Газа продлятся весь 2024 год

Боевые действия в секторе Газа будут продолжаться в течение всего 2024 года.

Боевые действия в секторе Газа будут продолжаться в течение всего 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви во время посещения израильских войск на Западном берегу реки Иордан.

"Мы, безусловно, будем сражаться в Газе весь год", - приводит его слова портал. Халеви отметил, что израильская армия сохранит свою "бдительность" на Западном берегу реки Иордан, а также на севере будет противостоять вооруженным формированиям шиитской партии "Хезболлах".