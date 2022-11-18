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Глава генштаба Армии обороны Израиля отправится с официальным визитом в США

Глава генштаба Армии обороны Израиля отправится с официальным визитом в США Начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави вылетит 19 ноября с официальным визитом в США для обсуждения вопросов безопасности в регионе, в том числе иранской угрозы.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 17:35
Глава генштаба Армии обороны Израиля отправится с официальным визитом в США

Начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави вылетит 19 ноября с официальным визитом в США для обсуждения вопросов безопасности в регионе, в том числе иранской угрозы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В программе визита встречи с высшими должностными лицами министерства обороны США и американскими военными с целью дальнейшего укрепления стабильности на Ближнем Востоке.

Это будет второй и последний визит Кохави в Соединенные Штаты в период его каденции на посту начальника генштаба ЦАХАЛ. Визит продлится пять дней.

Запланированы встречи с послом Израиля в США Майком Герцогом, советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой ЦРУ Уильямом Бернсом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и другими высокопоставленными чиновниками.

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