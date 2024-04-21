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Глава Генштаба армии Израиля одобрил планы "продолжения войны" на южном направлении

Глава Генштаба армии Израиля одобрил планы "продолжения войны" на южном направлении Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы "продолжения войны" на южном направлении.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 20:43
Глава Генштаба армии Израиля одобрил планы продолжения войны на южном направлении

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы "продолжения войны" на южном направлении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Халеви провел в штабе Южного командования совещание, посвященное "оценке ситуации и утверждению планов продолжения войны". Участие в нем принял начальник Южного командования генерал-майор Ярон Финкельман и другие офицеры командного состава, проинформировали в пресс-службе.

Других подробностей по итогам этого совещания армия не привела.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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