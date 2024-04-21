Глава Генштаба армии Израиля одобрил планы "продолжения войны" на южном направлении

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы "продолжения войны" на южном направлении.
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Халеви провел в штабе Южного командования совещание, посвященное "оценке ситуации и утверждению планов продолжения войны". Участие в нем принял начальник Южного командования генерал-майор Ярон Финкельман и другие офицеры командного состава, проинформировали в пресс-службе.
Других подробностей по итогам этого совещания армия не привела.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.