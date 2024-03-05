Глава Генштаба Армении: Последствия выхода страны из ОДКБ являются гостайной

Армения пока не вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Армения пока не вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

"Мы еще из ОДКБ не вышли", - сказал он, отметив, что не может комментировать последствия выхода страны из ОДКБ, так как это является гостайной.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиции в ходе парламентского часа, заявил о том, что заморозка отношений с ОДКБ означает в том числе отсутствие армянского постпреда при организации.