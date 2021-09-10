Глава Генассамблеи ООН рассказал о своем визите в Азербайджан

Волкан Бозкыр, первый турецкий дипломат, ставший президентом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, завершил свой срок.

Волкан Бозкыр, первый турецкий дипломат, ставший президентом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, завершил свой срок.

Как сообщает местное бюро Report, Бозкыр сообщил журналистам, что, несмотря на пандемию, Генеральная Ассамблея ООН приняла успешные решения за последний год. "Я сделал возможным проведение встреч лицом к лицу, а не через Интернет. На мой взгляд, личная встреча очень важна в дипломатии для достижения результатов, которую никак нельзя сделать через Интернет.

Во время моего председательства на 75-й сессии для штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке было приоритетной задачей вернуться к нормальной работе.

Генеральная Ассамблея ООН была единственной площадкой для организации пленарных заседаний и встреч напрямую, а не через Интернет.

За это время представители 67 стран провели более 100 прямых встреч и приняли 220 резолюций. Я благодарю все страны, которые присоединились к нам и внесли свой вклад, несмотря на сложную ситуацию с пандемией, которая существовала в течение последнего периода".

Бозкыр сказал, что за время своего пребывания в должности он провел серьезные реформы во многих областях ООН: "Когда я пришел в ООН, думал, что здесь работает самая быстрая система. Но, как выяснилось, это было не так. Мы проделали серьезную работу по подготовке ООН к чрезвычайным ситуациям. Создали систему электронного голосования.

Для нас было очень важно, чтобы ООН стояла плечом к плечу с нуждающимися в Сирии и Мьянме. В настоящее время в ООН работает более 200 000 сотрудников по всему миру, рискуя своей жизнью".

Дипломат также рассказал о визитах во время своего президентства в Азербайджан, Катар, Турцию, страны Карибского бассейна, Россию, Бангладеш и Пакистан, где люди были счастливы видеть флаг ООН - единственный символ доверия к людям в любой точке мира.

21 сентября Бозкыр передаст свои полномочия президенту 76-й сессии Генассамблеи ООН, министру иностранных дел Мальдив Абдулле Шахиду.

Вусала Аббасова