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Глава ФСБ России назвал число жертв терактов по миру

Глава ФСБ России назвал число жертв терактов по миру
​В терактах по всему миру в текущем году погибли и пострадали свыше 7 тысяч человек

В терактах по всему миру в текущем году погибли и пострадали свыше 7 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ в Сочи.

"Как следствие, только в 2019 году по всему миру было совершено свыше 1,5 тысячи нападений, в результате которых погибли и пострадали порядка 7 тысяч человек", - сказал А.Бортников.

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