Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать уровень госдолга США

Уровень госдолга США невозможно поддерживать, власти страны должны предпринять какие-то действия.

Уровень госдолга США невозможно поддерживать, власти страны должны предпринять какие-то действия.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая на форуме в Европейском центральном банке (ЕЦБ) в Синтре.

"Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. Это должно быть в фокусе внимания, как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать. В долгосрочной перспективе нам нужно что-то предпринимать. Лучше сделать это раньше, чем позже", - сказал он.

Специалисты МВФ назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

В свою очередь аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье для американского журнала The National Interest сообщили, что увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьезным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на обороноспособность страны.