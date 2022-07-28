Глава ФРС США уверен, что страна может избежать рецессии

Соединенные Штаты могут избежать рецессии благодаря высоким экономическим показателям.

Соединенные Штаты могут избежать рецессии благодаря высоким экономическим показателям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

Его спросили, скатились ли уже США в рецессию, и если нет, то удастся ли ее избежать. "Я не думаю, что в США в настоящее время рецессия. Причина в том, что существует слишком много сфер экономики, в которых все хорошо. И, конечно, я бы отметил, в частности, рынок труда… Также нелогично, что экономика скатится в рецессию с такими показателями", - отметил он на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).