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Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа

Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция в Соединенных Штатах вырастет из-за запланированных пошлин администрации президента страны Дональда Трампа.
Другие страны
19 июня 2025 г. 00:31
Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что инфляция в Соединенных Штатах вырастет из-за запланированных пошлин администрации президента страны Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом он заявил в беседе с журналистами.

"Каждый профессиональный прогноз содержит предсказание о значительном увеличении инфляции в ближайшие месяцы", - сказал он.

Пауэлл отметил, что в цепи между производством и потребителем кто-то будет платить цену за повышение пошлин.

"Часть нагрузки падет на покупателей", - указал глава ФРС, подчеркнув при этом, что экономика США находится в "хорошей форме".

Ранее ФРС США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Однако регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на текущий год, а также ухудшил прогноз по росту ВВП.

До этого Пауэлл заявил, что уровень пошлин, которые были введены американской администрацией, оказался значительно выше, чем ожидалось, может произойти замедление роста экономики.

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