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Глава ФРС ответил на критику президента США

Дональд Трамп на данный момент рассматривает вопрос о привлечении к управлению ФРС экс-кандидата в президента США Хермана Кейна
© New York Magazine

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе встречи Д.Пауэлл заявил, что ФРС намерена принимать неполитизированные решения. Он также добавил, что ФРС будет проводить денежно-кредитную политику с целью поддержать максимальную занятость и стабильные цены.

При этом на встрече присутствовали заместитель главы ФРС Ричард Кларида и министр финансов США Стивен Мнучин.

По сообщению американских СМИ, Д.Трамп на данный момент рассматривает вопрос о привлечении к управлению ФРС экс-кандидата в президента США Хермана Кейна.

Он участвовал в предвыборной гонке в 2011 году, но вынужден был остановить свою кампанию из-за обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам.

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