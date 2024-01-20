Глава Frontex: Попытки закрыть внешние границы Евросоюза для мигрантов безнадежны

Попытки в значительной степени закрыть внешние границы Евросоюза для мигрантов безнадежны.

Попытки в значительной степени закрыть внешние границы Евросоюза для мигрантов безнадежны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Агентства ЕС по контролю границ Frontex Ханс Лейтенс.

Лейтенс выразил несогласие с попытками улучшить защиту внешних границ ЕС.

"Чтобы было ясно: ничто не может помешать людям пересечь границу, ни стена, ни забор, ни море, ни река", - сказал он.

По его словам, можно лишь замедлить приток людей в Евросоюз и лучше контролировать его.

Х.Лейтенс подчеркнул, что "эти разговоры о прекращении потока людей" и "закрытии границ" не могут обсуждаться постоянно: "Моя задача - найти баланс между эффективным управлением границами и соблюдением основных прав".