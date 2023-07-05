Глава французского региона призвала снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет

Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс, один из кандидатов в президенты на прошедших в 2022 году выборах Валери Пекресс призвала снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет.

Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс, один из кандидатов в президенты на прошедших в 2022 году выборах Валери Пекресс призвала снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает радио RTL.

"Необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет. Сегодня мы видим все более молодых правонарушителей. Что происходит в районах, которые горели? Мы видели взрослых людей, совершеннолетних людей, которые на расстоянии направляют молодых, все более молодых людей, потому что они знают о безнаказанности", - пояснила Пекресс.

По ее словам, необходимо также наделить мэров и глав администраций правом выселять семью, ребенок в которой организует или участвует в беспорядках.