Глава французского региона обвинил Макрона в легкомыслии

Глава французского региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в легкомыслии.

Глава французского региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в легкомыслии.

Как передает Report , соответствующая статья опубликована в газете Tribune.

"Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент Макрон проявил невыносимое легкомыслие", — написал он в публикации.

Вокье добавил, что французский президент в одиночку выступил против ядерной державы без поддержки западных стран. В результате, по мнению автора статьи, голос Франции теперь "дискредитирован", так как угроза выглядела несерьезной, а после того, как эти высказывания были немедленно отвергнуты союзниками, всем врагам Запада представлено зрелище раскола и бессилия.