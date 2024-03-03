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Глава французского региона обвинил Макрона в легкомыслии

Глава французского региона обвинил Макрона в легкомыслии Глава французского региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в легкомыслии.
Другие страны
3 марта 2024 г. 13:35
Глава французского региона обвинил Макрона в легкомыслии

Глава французского региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в легкомыслии.

Как передает Report, соответствующая статья опубликована в газете Tribune.

"Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент Макрон проявил невыносимое легкомыслие", — написал он в публикации.

Вокье добавил, что французский президент в одиночку выступил против ядерной державы без поддержки западных стран. В результате, по мнению автора статьи, голос Франции теперь "дискредитирован", так как угроза выглядела несерьезной, а после того, как эти высказывания были немедленно отвергнуты союзниками, всем врагам Запада представлено зрелище раскола и бессилия.

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