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Глава фракции ЕП вызывала Кайли для дачи объяснений перед ее задержанием

Глава фракции ЕП вызывала Кайли для дачи объяснений перед ее задержанием Председатель фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Европарламента (ЕП) Ираче Гарсия вызывала к себе для дачи объяснений экс-заместителя главы парламента Еву Кайли перед ее арестом.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 12:05
Глава фракции ЕП вызывала Кайли для дачи объяснений перед ее задержанием

Председатель фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Европарламента (ЕП) Ираче Гарсия вызывала к себе для дачи объяснений экс-заместителя главы парламента Еву Кайли перед ее арестом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил брюссельский портал EURActiv.

Источник во фракции сообщил, что Гарсия хотела получить от Кайли объяснения в связи с ее присутствием на заседании парламентского комитета, посвященного либерализации визового режима между странами ЕС и Катаром. Бывшая замглавы ЕП не являлась членом этого органа, но по итогам заседания был выявлен лишний голос, не принадлежавший депутатам из состава комитета. Один из парламентариев в связи с этим направил Гарсии жалобу на Кайли, тогда представлявшую греческую партию ПАСОК - "Движение перемен".

"Ираче Гарсия запланировала встречу в [здании] Европарламента в Страсбурге, чтобы Кайли объяснила, почему она присутствовала на этом заседании, прежде всего, почему она участвовала в процессе голосования", - приводит портал слова неназванного представителя "Прогрессивного альянса социалистов и демократов".

Встреча не состоялась из-за ареста Кайли. Впоследствии депутата исключили из рядов ПАСОК, входящей в состав "Прогрессивного альянса социалистов и демократов".

Кайли и еще несколько человек были задержаны в рамках расследования дела о коррупции, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Они подозреваются в получении взяток и попытках влияния на политику Евросоюза в отношении Катара в период подготовки к турниру.

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