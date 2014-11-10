Глава финского МИД: Мир уже не поделить на два лагеря

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Обострившийся в последние дни конфликт в Украине нельзя урегулировать путем новых санкций против России, заявил министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сейчас необходимо оценить действие нынешних санкций, а также продумать способы выхода из сложившейся ситуации", — сказал Туомиоя.

По его словам, хотя ни одна из сторон не вышла из Минских договоренностей, необходимо провести новые переговоры с участием России, Украины, ЕС и США.

Глава финского МИД также отметил, что не верит в вероятность новой "холодной войны", несмотря на напряженную ситуацию, связанную с кризисом на Украине. По мнению Туомиоя, это невозможно из-за сильной взаимозависимости стран в современном мире.

"Мир во многом изменился, дело еще и в том, что другие страны мира больше не согласятся разделиться на два лагеря, что было символом оставшейся в прошлом холодной войны", — приводит его слова медиакомпания Yle.