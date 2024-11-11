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Глава ФБР не планирует уходить в отставку из-за победы Трампа на выборах

Глава ФБР не планирует уходить в отставку из-за победы Трампа на выборах Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей не планирует покидать свой пост, несмотря на предположения о том, что возвращение к власти Дональда Трампа вынудит его уйти в отставку.
Другие страны
11 ноября 2024 г. 17:31
Глава ФБР не планирует уходить в отставку из-за победы Трампа на выборах

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей не планирует покидать свой пост, несмотря на предположения о том, что возвращение к власти Дональда Трампа вынудит его уйти в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

"Он [Рей] составляет график своей работы на период после начала 2025 года и не подает никаких признаков того, что намеревается уйти в отставку", - сообщил близкий к руководству ФБР источник издания.

Как напоминает газета, Трамп неоднократно отмечал, что спецслужба не справляется со своей работой, а ее руководство политизирует расследования. Республиканец в первый срок своего президентства рассматривал вопрос об увольнении Рея, отмечает издание.

Рей был назначен на должность директора ФБР в 2017 году во время первого президентского срока Трампа. Срок полномочий главы бюро составляет 10 лет.

Трамп нанес на выборах 5 ноября поражение представительнице демократов Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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