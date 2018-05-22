Глава Facebook даст показания в Европарламенте о сохранности данных

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Главу компании Facebook Марка Цукерберга, оказавшегося в центре скандала с утечкой данных миллионов пользователей соцсети, ждут во вторник вечером на слушаниях в Европарламенте, встреча пройдет с участием лидеров политических фракций, которые добились от спикера организации трансляции в интернете.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, приглашение Цукербергу было направлено руководством Европарламента еще в конце марта.

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявлял, что в ЕС хотят знать, не использовались ли данные пользователей Facebook в ходе президентских выборов в США и во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Первоначально в Facebook предложили направить в Брюссель вице-президента компании Джоэля Каплана, но европарламентарии с этим не согласились.