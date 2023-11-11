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Глава Евросовета заявил о проведении саммита ЕС - Китай 7 и 8 декабря

Глава Евросовета заявил о проведении саммита ЕС - Китай 7 и 8 декабря Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Китай 7-8 декабря для проведения саммита ЕС и КНР.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 03:14
Глава Евросовета заявил о проведении саммита ЕС - Китай 7 и 8 декабря

Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Китай 7-8 декабря для проведения саммита ЕС и КНР.

Как передает Report, об этом он сообщил в эфире телеканала LCI.

"У нас будет двусторонний саммит с председателем КНР Си Цзиньпином и его командами, он пройдет в Китае 7 и 8 декабря", - сказал Мишель. Глава Евросовета уточнил, что в состав делегации войдет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Мишель подчеркнул, что Европейский совет на протяжении нескольких месяцев готовил общую позицию, которую он будет продвигать от имени ЕС. По словам Мишеля, это "взвешенная позиция", основанная на стремлении Европы поддерживать отношения с Китаем. Брюссель намерен "отстаивать свои экономические интересы, уравновешивая отношения в контексте поставок определенной продукции из КНР", добавил он.

"С другой стороны, мы стремимся сотрудничать с Китаем по глобальным вопросам вроде изменения климата, а также по геополитическим темам. Мы хотим побудить Китай играть более вовлеченную роль, чтобы он больше использовал свое влияние на Россию", - пояснил глава Евросовета.

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