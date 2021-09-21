Глава Евросовета заявил о необходимости усиливать оборонные возможности ЕС

ЕС на фоне ситуации с отказом Австралии от контракта с Францией на создание субмарин нужно прикладывать больше усилий на укрепление собственного оборонного потенциала

ЕС на фоне ситуации с отказом Австралии от контракта с Францией на создание субмарин нужно прикладывать больше усилий на укрепление собственного оборонного потенциала.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам в ООН глава Евросовета Шарль Мишель.

"Это не направлено против наших союзников, но, если мы будем более крепкими и стойкими, это означает: и наши альянсы с другими странами также будут сильнее", - отметил он.

При этом он заявил, что в ситуации с расторжением соглашения Австралии с Францией США продемонстрировали недостаток надежности по отношению к своим европейским союзникам.