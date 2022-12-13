Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина

Саммит Евросоюза, который должен состояться в Брюсселе 15 декабря, планируется провести как однодневное заседание и сосредоточить его на стратегических вопросах.

Саммит Евросоюза, который должен состояться в Брюсселе 15 декабря, планируется провести как однодневное заседание и сосредоточить его на стратегических вопросах.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в своем письме-приглашении главам государств и правительств стран Евросоюза председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Украина, как всегда, в центре нашего внимания. (...) Ситуация, обострившаяся в связи с появлением снега и минусовых температур, требует от нас соответствующей реакции, в том числе в плане гуманитарной готовности и помощи", - написал Мишель в письме-приглашении, опубликованном вечером в понедельник на сайте Евросовета.

Он отметил, что, помимо неотложных потребностей Украины, "необходимо также предметное обсуждение того, как гарантировать устойчивость нашей военной и финансовой поддержки".

Глава Евросовета указал на то, что нынешний год "радикально изменил энергетический ландшафт" ЕС и как никогда ясно показал, что странам союза "необходимо действовать сообща".

"Нашим приоритетом остается обеспечение надежности поставок и снижение цен для граждан и бизнеса. На этом фоне мы рассмотрим прогресс, достигнутый с октября, и дадим дальнейшие указания", - продолжил Мишель.

Он также подчеркнул значение обсуждения задач предстоящего года.

"Одной из важнейших вех 2023 года станет реформа рынка электроэнергии, которую (Европейская – ред.) комиссия предложит как можно скорее. Однако наши усилия по координации должны сочетаться с конкретными проектами и целенаправленными инвестициями в инновации, инфраструктуру и энергоэффективность, чтобы постепенно снизить нашу зависимость от российских ископаемых видов топлива", - объяснил председатель Евросовета.

Мишель также анонсировал "стратегическое обсуждение трансатлантических отношений, особенно в свете меняющегося глобального контекста". "Дискуссия охватит широкий круг вопросов, в частности нашу безопасность и экономическое сотрудничество", - уточнил он.

"Что касается безопасности и обороны, мы подведем итоги после Версаля (саммита ЕС 10-11 марта 2022 года при французском председательстве в Совете ЕС – ред.) и при необходимости дадим дополнительные рекомендации", - отметил глава Евросовета.

Кроме того, в повестке встречи будет "стратегическое обсуждение южного соседства (Евросоюза) и итогов недавнего саммита с Западными Балканами в Тиране". По мнению Мишеля, это даст возможность рассмотреть "многоплановые аспекты сотрудничества с этими странами, в том числе миграционный".