Глава Евросовета вызван на допрос в прокуратуру

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Глава Евросовета Дональд Туск вновь вызван в прокуратуру в Польше, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Информацию об этом подтвердил адвокат Роман Гертых, который представляет интересы Д. Туска по делу о расследуемом сотрудничестве польских спецслужб с российской ФСБ.

Местные СМИ отмечают, что при этом вызов Туска в прокуратуру не связан с теми расследованиями, в связи с которыми он ранее давал показания в качестве свидетеля.

Главу Евросовета обязали явиться в прокуратуру 3 августа. В каком статусе находится Туск, не уточняется.

Ранее главу Евросовета уже вызывали в польскую прокуратуру, допрос 19 апреля продолжался около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ.