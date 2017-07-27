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    Глава Евросовета вызван на допрос в прокуратуру

    Дональд Туск вновь вызван в прокуратуру в Польше по делу о сотрудничестве польских спецслужб с российским ФСБ

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Глава Евросовета Дональд Туск вновь вызван в прокуратуру в Польше, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Информацию об этом подтвердил адвокат Роман Гертых, который представляет интересы Д. Туска по делу о расследуемом сотрудничестве польских спецслужб с российской ФСБ.

    Местные СМИ отмечают, что при этом вызов Туска в прокуратуру не связан с теми расследованиями, в связи с которыми он ранее давал показания в качестве свидетеля.

    Главу Евросовета обязали явиться в прокуратуру 3 августа. В каком статусе находится Туск, не уточняется.

    Ранее главу Евросовета уже вызывали в польскую прокуратуру, допрос 19 апреля продолжался около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ.

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