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Глава Евросовета выступил за укрепление институтов ядерного разоружения

Глава Евросовета выступил за укрепление институтов ядерного разоружения Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу в ходе своего визита в японский город Хиросима заявил о необходимости защиты и укрепления мировых институтов, занимающихся проблемой ядерного разоружения.
Другие страны
13 мая 2022 г. 07:49
Глава Евросовета выступил за укрепление институтов ядерного разоружения
Шарля Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу в ходе своего визита в японский город Хиросима заявил о необходимости защиты и укрепления мировых институтов, занимающихся проблемой ядерного разоружения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция выступления велась в Twitter политика.

"У нас есть международные правила и глобальные институты ядерного разоружения и контроля над вооружениями. Мы должны защитить и укрепить их, чтобы обеспечить мир и безопасность", - сказал он.

Мишель также выступил с утверждением, что ситуация с безопасностью в мире находится под угрозой, в том числе из-за военных действий на территории Украины и ракетных испытаний КНДР.

Напомним, что глава Евросовета посетил Хиросиму в рамках своего визита в Японию. 12 мая он вместе с японским премьер-министром Фумио Кисидой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен принимал участие в саммите Япония - ЕС.

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