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Глава Евросовета: Суда с зерном должны иметь безопасный доступ в Черное море

Глава Евросовета: Суда с зерном должны иметь безопасный доступ в Черное море Суда с зерном должны иметь безопасный доступ в Черное море.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 10:49
Глава Евросовета: Суда с зерном должны иметь безопасный доступ в Черное море

Суда с зерном должны иметь безопасный доступ в Черное море.

Как передает Report, об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Дели, куда он прибыл для участия на саммите G20.

Ш. Мишель добавил, что Кремль превращает продовольствие в оружие, нанося ущерб наиболее уязвимым слоям населения.

Напомнив, что ООН поставила 32 млн тонн зерна на рынки, особенно в развивающиеся страны, глава Евросовета отметил, что "предложение Кремля о поставке 1 млн тонн зерна в Африку является абсолютно циничным".

По его словам, со своей стороны в ЕС активизируют усилия по обеспечению альтернативных экспортных маршрутов по так называемым линиям солидарности. "На данный момент мы поставили 41 млн тонн зерна", сообщил он.

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Версия на английском языке Charles Michel: Russia must allow ships with much needed grain to navigate in Black Sea
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Rusiya taxıl daşıyan gəmilərin Qara dənizdə üzməsinə icazə verməlidir”

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