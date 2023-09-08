Глава Евросовета: Суда с зерном должны иметь безопасный доступ в Черное море

Суда с зерном должны иметь безопасный доступ в Черное море.

Суда с зерном должны иметь безопасный доступ в Черное море.

Как передает Report, об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Дели, куда он прибыл для участия на саммите G20.

Ш. Мишель добавил, что Кремль превращает продовольствие в оружие, нанося ущерб наиболее уязвимым слоям населения.

Напомнив, что ООН поставила 32 млн тонн зерна на рынки, особенно в развивающиеся страны, глава Евросовета отметил, что "предложение Кремля о поставке 1 млн тонн зерна в Африку является абсолютно циничным".

По его словам, со своей стороны в ЕС активизируют усилия по обеспечению альтернативных экспортных маршрутов по так называемым линиям солидарности. "На данный момент мы поставили 41 млн тонн зерна", сообщил он.