Глава Евросовета: Странам ЕС нужно самим определить новую архитектуру безопасности

Европейским странам следует самим играть ведущую роль в выстраивании системы безопасности.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта в интервью The Financial Times.
"Если президент США Дональд Трамп действительно хочет, чтобы европейцы брали больше ответственности за свою собственную безопасность, тогда, конечно, европейцам нужно играть ведущую роль в определении новой архитектуры безопасности", - сказал он.
По его словам, переговоры о новой архитектуре безопасности должны принимать во внимание, что Россия представляет глобальную угрозу, а не только угрозу для Украины.