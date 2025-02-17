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Глава Евросовета: Странам ЕС нужно самим определить новую архитектуру безопасности

Глава Евросовета: Странам ЕС нужно самим определить новую архитектуру безопасности Европейским странам следует самим играть ведущую роль в выстраивании системы безопасности.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 11:30
Глава Евросовета: Странам ЕС нужно самим определить новую архитектуру безопасности

Европейским странам следует самим играть ведущую роль в выстраивании системы безопасности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта в интервью The Financial Times.

"Если президент США Дональд Трамп действительно хочет, чтобы европейцы брали больше ответственности за свою собственную безопасность, тогда, конечно, европейцам нужно играть ведущую роль в определении новой архитектуры безопасности", - сказал он.

По его словам, переговоры о новой архитектуре безопасности должны принимать во внимание, что Россия представляет глобальную угрозу, а не только угрозу для Украины.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Şurasının sədri: Aİ ölkələri təhlükəsizliyin yeni arxitekturasını özləri müəyyən etməlidir

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