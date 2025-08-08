О нас

8 августа 2025 г. 23:01
Глава Евросовета призвал Израиль пересмотреть решение об оккупации города Газа

Председатель Европейского совета Антониу Кошта предупредил израильское правительство, что решение взять под контроль город Газа усугубит и без того тяжелую ситуацию в секторе.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Я настоятельно призываю правительство Израиля пересмотреть свое решение о захвате города Газа. (...) Ситуация в секторе Газа остается драматичной, и решение израильского правительства лишь усугубит ее", - говорится в публикации.

Кошта указал на то, что "такая операция наряду с продолжающимся незаконным расширением поселений на Западном берегу (реки Иордан), массовыми разрушениями в секторе Газа, блокадой гуманитарной помощи и распространением голода не только нарушает соглашение с Евросоюзом (...), но и подрывает основополагающие принципы международного права и общечеловеческие ценности".

Он подчеркнул, что это решение израильского правительства будет "иметь последствия для отношений между ЕС и Израилем".

При этом Кошта отметил, что ЕС осуждает нападение ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, требует безоговорочного освобождения всех заложников, признает право Израиля на законную самооборону, одновременно поддерживая Палестинскую национальную администрацию в установлении эффективного контроля над территорией.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению военного контроля над городом Газа.

Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının sədri İsraili Qəzzanın işğalı qərarını yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb

