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Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям

Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям Глава Евросовета Шарль Мишель на первой рабочей сессии саммита G20 призвал готовиться к следующим пандемиям.
Другие страны
30 октября 2021 г. 16:43
Глава Евросовета призвал готовиться к следующим пандемиям

Глава Евросовета Шарль Мишель на первой рабочей сессии саммита G20 призвал готовиться к следующим пандемиям.

Кае передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал журналистам источник в ЕС.

"Мы должны подготовиться к будущим пандемиям", - передал он слова Мишеля.

Глава Евросовета коснулся и темы вакцин от коронавируса. По его мнению, у стран G20 есть моральное обязательство, а также коллективный экономический интерес в вопросе распространения этих препаратов по миру. Он отметил, что важно поддерживать развитие фармацевтического потенциала и производства вакцин в Африке, а также необходимо продолжать помогать странам, сталкивающимся с экономическими проблемами.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının rəhbəri yeni pandemiyalara hazırlaşmaqla bağlı çağırış edib
Версия на английском языке European Council chief says new pandemics ahead

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