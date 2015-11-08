Глава Евросовета призвал Германию укреплять границы ЕС

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Европейского Совета Дональд Туск перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Германию более активно решать проблему беженцев и, кроме прочего, принять участие в защите внешних границ ЕС, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В интервью газете Welt am Sonntag Дональд Туск выразил Германии признательность за то, что она взяла на себя роль лидера в ЕС, и в то же время призвал Берлин действовать активнее, чтобы ситуация с беженцами с Ближнего Востока не вышла из-под контроля.

"Ответственность лидера подразумевает и защиту внешних границ Европы совместно с другими странами Евросоюза", - сказал Туск.

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск неоднократно говорил о необходимости ужесточить контроль на внешних границах Евросоюза, тогда как Ангела Меркель больше призывает страны ЕС проявить солидарность и поделить на всех хлопоты, связанные с приёмом беженцев с Ближнего Востока.

Туск же недавно заявил, что рассуждения и споры европейских политиков о том, как принять и устроить беженцев, звучат наивно - и будут звучать наивно, пока Европа не сможет остановить поток иммигрантов, текущий через её границы.

Дональд Туск и Ангела Меркель встретятся в воскресенье в Берлине, чтобы обсудить предстоящие на неделе саммит ЕС-Африка и саммит руководителей стран ЕС на тему беженцев.