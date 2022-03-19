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Глава Евросовета предложил создать фонд восстановления Украины

Глава Евросовета предложил создать фонд восстановления Украины Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу сообщил, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским создание международного фонда солидарности с Украиной.
Другие страны
19 марта 2022 г. 01:55
Глава Евросовета предложил создать фонд восстановления Украины

Международный фонд солидарности с Украиной предложил создать глава Совета Европы Шарль Мишель.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице в Twitter.

"Я поддерживаю создание фонда солидарности с Украиной для предоставления основных услуг и удовлетворения неотложных потребностей граждан. Фонд предоставит ликвидность для дальнейшей поддержки властей и в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения военных действий", - отметил Мишель.

Также глава Совета Европы заявил, что обсудил по телефону с Зеленским переговорный процесс с Россией и выразил ему полную поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Şurası və Ukrayna rəsmiləri beynəlxalq həmrəylik fondunun yaradılmasını müzakirə edib

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