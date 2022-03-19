Глава Евросовета предложил создать фонд восстановления Украины

Международный фонд солидарности с Украиной предложил создать глава Совета Европы Шарль Мишель.
Как передает Report, об этом написал он на своей странице в Twitter.
"Я поддерживаю создание фонда солидарности с Украиной для предоставления основных услуг и удовлетворения неотложных потребностей граждан. Фонд предоставит ликвидность для дальнейшей поддержки властей и в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения военных действий", - отметил Мишель.
Также глава Совета Европы заявил, что обсудил по телефону с Зеленским переговорный процесс с Россией и выразил ему полную поддержку.