Глава Евросовета предложил создать фонд восстановления Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу сообщил, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским создание международного фонда солидарности с Украиной.

Международный фонд солидарности с Украиной предложил создать глава Совета Европы Шарль Мишель.

Как передает Report, об этом написал он на своей странице в Twitter.

"Я поддерживаю создание фонда солидарности с Украиной для предоставления основных услуг и удовлетворения неотложных потребностей граждан. Фонд предоставит ликвидность для дальнейшей поддержки властей и в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения военных действий", - отметил Мишель.

Также глава Совета Европы заявил, что обсудил по телефону с Зеленским переговорный процесс с Россией и выразил ему полную поддержку.